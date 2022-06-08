Bloomberg: Беларусь впервые обогнала Германию по поставкам товаров в Россию

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Беларусь стала одним из главных бенефициаров разрыва отношений между Россией и странами ЕС. В апреле белорусский экспорт в страну вырос более чем на 100% и составил около 1,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой анализ данных о международной торговле.

Для сравнения, экспорт Германии в Россию в апреле сократился до примерно 800 миллионов долларов. Таким образом, Беларусь впервые обогнала Германию (чья экономика в 60 раз больше белорусской) по поставкам товаров в Россию.

Весь зарубежный импорт в Россию по состоянию на апрель снизился примерно на 60-80% по сравнению с апрелем 2021 года и февралем 2022-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные банка «Открытие». Согласно этим данным, объем импорта в этот период мог упасть с 27 миллиардов долларов до 5-10 миллиардов.

По расчетам Bloomberg, поставки в Россию из стран, на которые в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это действительно в том числе для поставок из Китая, который не вводил санкции против РФ.

«Рынок практически рухнул [этой весной]. Сегодня очень сложно привезти груз из Европы, иногда почти невозможно», — заявил агентству Андрей Побежимов, глава отдела международной логистики службы доставки СДЭК.

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