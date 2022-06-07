В Крыму пенсионерку приговорили к двум годам колонии-поселения за осквернение могилы российского военного, погибшего в Украине

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Суд в Судаке приговорил к двум годам колонии-поселения пенсионерку Валерию Гольденберг, которая обвинялась в погибшего в Украине российского военного. Об этом сообщает украинское издание «Грати» со ссылкой на адвоката.

Как писали «Грати», Валерия Гольденберг — уроженка Полтавы, живущая в Крыму с 2000-х годов. После присоединения полуострова к России она хотела уехать в Украину, но так и не сделала этого, не желая «сидеть на шее» у дочери.

Узнав о гибели в ходе войны 2022 года своих знакомых и волнуясь за близких, она, по имеющимся данным, захотела «отомстить». Как следует из публикации «Грати», это произошло после отступления российских войск из-под Киева, когда в СМИ появилась информации о совершенных там военных преступлениях.

7 апреля Гольденберг принесла на кладбище в своем селе кровь и фекалии и испачкала ими могилу 21-летнего морпеха Валентина Исайчева, который погиб 24 марта при уничтожении корабля «Орск» в порту Бердянска. В тот же день оскверненную могилу увидели родители, посещавшие ее ежедневно. Вскоре Гольденберг задержали и отправили под арест.

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