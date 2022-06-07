Путин присвоил новое звание официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта главе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорю Конашенкову, сообщает ТАСС.

Конашенков — официальный представитель Минобороны РФ. Он ежедневно озвучивает пресс-релизы российского военного ведомства о ходе «специальной военной операции» в Украине.

Звание генерал-майора Конашенкову было присвоено в 2013 году.

Распространение сведений о войне в Украине, отличающихся от официальной позиции Минобороны, в России объявлено преступлением — распространением «заведомо ложной информации» об использовании вооруженных сил. При этом Минобороны приходилось опровергать собственные сообщения: это произошло в случае с утверждениями, что в военных действиях в Украине не принимают участия срочники.

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