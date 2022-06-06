Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач

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Музыкант Алек Джон Сач, бывший бас-гитарист и один из основателей группы Bon Jovi, умер в возрасте 70 лет.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни… Как основатель Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью при создании группы. Честно говоря, мы нашли путь к друг другу через него… Алек всегда был необузданным и полным жизни… Нам будет его очень не хватать», — говорится в заявлении группы.

О причинах смерти не сообщается.

Алек Джон Сач играл в Bon Jovi с 1983 года. Он участвовал в записи первых пяти альбомов группы, включая знаменитые «Slippery When Wet» (1986), «New Jersey» (1988) и «Keep the Faith» (1992). Сач покинул группу в 1994 году. В 2018-м музыкант воссоединился с Bon Jovi на церемонии включения группы в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде.