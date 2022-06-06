Apple анонсировала MacBook Air с новым дизайном и чипом M2

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Корпорация Apple на презентации для разработчиков WWDC 2022 представила новые модели ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro. Трансляция презентации шла на сайте компании.

Новые модели MacBook работают на чипе M2, который Apple также представила 6 июня. По словам представителей компании, центральный процессор, входящий в состав M2, работает на 18 процентов быстрее процессора в чипе M1, а графический процессор — на 35 процентов быстрее. Кроме того, новый чип поддерживает до 24 гигабайт оперативной памяти, тогда как компьютеры на M1 получали максимум 16 гигабайт.

Дизайн нового MacBook Pro остался таким же, каким был дизайн предыдущих 13-дюймовых моделей, а дизайн MacBook Air значительно изменился: он стал напоминать MacBook Pro с экраном 14 и 16 дюймов, которые Apple представила осенью 2021 года.

Apple

Новый MacBook Air получил магнитный порт зарядки MagSafe, экран Liquid Retina диагональю 13,6 дюйма (с «челочкой», как и в 14/16-дюймовых Pro). В компьютере нет кулера, только пассивное охлаждение.

MacBook Air и MacBook Pro поступят в продажу в США в июле 2022 года по цене от 1199 и 1299 долларов соответственно. Будут ли компьютеры продаваться в России, неизвестно: в начале марта компания остановила продажи техники через свой сайт; пресс-релизы с анонсами новых продуктов на российской версии сайта не выходили с февраля 2022 года.

На конференции WWDC 2022 Apple также рассказала о функциях, которые войдут в обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Их выход запланирован на осень.

В iOS 16 появится новый экран блокировки: пользователи айфонов смогут настраивать несколько разных экранов с разными цветами, шрифтами и виджетами, отображающими полезную информацию.

В macOS и iPadOS появится режим Stage Manager, который позволит быстро переключаться между окнами нескольких запущенных приложений. Также компьютеры Apple смогут использовать камеру айфона в качестве веб-камеры, а планшеты — расширять рабочее пространство на внешние мониторы.

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