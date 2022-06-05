ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян за пределами стран, где это заболевание обычно распространено
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян за пределами стран, где это заболевание обычно распространено.
Случаи выявлены в 27 странах в период с 13 мая по 2 июня. Большую часть заразившихся, согласно публикации ВОЗ, составляют мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами.
207 случаев зарегистрировано в Великобритании, 156 — в Испании, 138 — в Португалии, 57 — в Германии.
Неделей ранее ВОЗ сообщала о 257 случаях, пишет «Би-би-си».