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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян за пределами стран, где это заболевание обычно распространено.

Случаи выявлены в 27 странах в период с 13 мая по 2 июня. Большую часть заразившихся, согласно публикации ВОЗ, составляют мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами.

207 случаев зарегистрировано в Великобритании, 156 — в Испании, 138 — в Португалии, 57 — в Германии.

Неделей ранее ВОЗ сообщала о 257 случаях, пишет «Би-би-си».

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