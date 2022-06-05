Сербские СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Министр должен прилететь в Белград в понедельник
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Сербские СМИ сообщили, что власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории решили закрыть небо для самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова, у которого на 6-7 июня запланирован визит в Сербию.
Об этом написал таблоид «Вечерние новости», опубликовав также копию, как утверждается, соответствующего документа от властей Черногории. Также об этом сообщила газета Danas со ссылкой на источники в правительстве Сербии.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила ТАСС, что «власти Болгарии не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту… через воздушное пространство страны».
Утром 5 июня премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ситуация вокруг визита Лаврова «чрезвычайно сложная» и что президент Александр Вучич вынужден заниматься «логистикой» этого визита.
Сербия, в отличие от большинства стран Европы, открыто продолжает поддерживать хорошие отношения с Россией после начала вторжения в Украину. В конце мая президенты обеих стран договорились о новом трехлетнем соглашении на поставки российского газа.