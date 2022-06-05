El Pais: власти Испании готовы поставить Украине танки и зенитно-ракетные комплексы

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Власти Испании собираются поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности и танки, пишет газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, процесс поставки батареи ЗРК Aspide уже близок к завершению.

Танки, о поставках которых идет речь в статье, это Leopard 2A4, поставленные Испании в 1995 году Германией. Как следует из публикации, часть из них должна былы быть модифицирована, но из-за нехватки денег была законсервирована. Теперь около 40 машин могут восстановить и передать Украине. Испания готова обучить украинских военных управлению этими танками.

Сколько времени потребуется на подготовку танков к отправке, в статье не сказано.

К настоящему моменту Испания поставляла Украине боеприпасы и легкое вооружение, пишет El Pais.

Украина на протяжении многих недель просит у стран Запада поставок тяжелого вооружения, в том числе танков. В Киеве говорят, что лишь с помощью такой техники возможно освободить занятые российскими войсками территории.

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