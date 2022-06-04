В Новосибирске задержали 97-летнего ветерана, вышедшего на одиночный пикет

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В Новосибирске полиция задержала 97-летнего ветерана войны Владимира Степанова, который вышел с плакатом с требованием квартир для сирот, сообщает и «Тайга.Инфо».

Активистка Яна Дробноход, сообщившая о задержании Степанова, рассказала "ОВД-Инфо", что ветерана отвезли в 1 отдел полиции.

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