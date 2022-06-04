Умер Дмитрий Ковтун. Власти Великобритании обвиняли его в убийстве Александра Литвиненко

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Дмитрий Ковтун — один из фигурантов дела об убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне — умер в возрасте 57 лет.

О смерти Ковтуна сообщил второй фигурант дела об отравлении Литвиненко, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Антон Новодережкин / ТАСС

«Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун, для нас это невосполнимая и тяжелая утрата», — написал он.

Источник ТАСС в окружении Ковтуна заявил, что причиной смерти стали последствия ковида. По его словам, Ковтун умер в одной из московских больниц.

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании и сотрудничавший с разведкой, умер в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным британских правоохранительных органов, Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.

Луговой, Ковтун и власти России причастность к убийству Литвиненко отрицали.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека объявил, что РФ не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко Марине 100 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере 22,5 тысяч евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал выводы ЕСПЧ «голословными», добавив, что Россия не готова «прислушиваться к таким решениям».