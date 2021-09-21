ЕСПЧ обвинил Россию в убийстве Александра Литвиненко

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Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ в Лондоне в 2006 году. Об этом говорится в решении по делу вдовы Литвиненко Марины против России.

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки на 22,5 тысячи евро.

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов не согласился с мнением большинства судей и в своем особом мнении заявил, что нашел множество недостатков в британском расследовании, «которые вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению».

Вдова Александра Литвиненко, в ноябре 2020 года обратившаяся с иском в ЕСПЧ, требовала, чтобы Россия выплатила компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.

Обновление 12:40. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские власти «не готовы прислушиваться к таким решениям». «Ну вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения ну как минимум голословно», — сказал представитель Кремля. Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого Великобритания называет исполнителем убийства Литвиненко, в свою очередь, сказал, что считает решение ЕСПЧ «максимально идиотским» и «абсолютно политическим ангажированным».

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года. Британские власти утверждают, что его отравили радиоактивным химическим элементом полоний-210. По версии Великобритании, убийство совершили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Фигуранты дела и Россия отрицали причастность к смерти Литвиненко.

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