Россияне, обратившиеся в посольство Мексики за визами, получили отказ на украинском языке

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Жители России, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке. Об этом пишут РБК, а также РИА Новости.

При подаче заявки необходимо, в числе прочего, указывать гражданство. Если в графе гражданства отметить «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке: «К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан». Далее, также на украинском языке, следуют рекомендации обратиться за визой лично в консульский отдел.

РИА Новости и РБК обратились за комментариями в посольство Мексики, однако пока дипмиссия их не предоставила.

После вторжения России в Украину ряд стран прекратил выдачу россиянам виз и видов на жительство. Мексика о подобных мерах не объявляла.

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