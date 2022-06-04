«Кавказ.Реалии»: в Чечне убили и тайно захоронили троих участников видео с групповым сексом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Грозном в апреле пропали без вести три человека, фигурировавшие на опубликованных в соцсетях фото и видео с групповым сексом и предположительным употреблением наркотиков. Как стало известно проекту из источников в правоохранительных органах Чечни, числившиеся пропавшими без вести двое мужчин и женщина были убиты и тайно захоронены.

В начале июня в телеграм-каналах, появились сообщения, что о видео с групповым сексом узнало руководство Чечни, и полицейским было приказано задержать людей, которые были на этом ролике.

Одну из появлявшихся в кадре женщин, как сообщалось, отпустили, так как она не чеченка. Остальные трое участников видео, как выяснили "Кавказ.Реалии", две недели назад были похоронены на кладбище в Ведено.

Источник издания в правоохранительных органов рассказал, что они были убиты, а тела привезли на кладбище на машине скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля. Жители Ведено подтвердили, что на кладбище есть три свежие безымянные могилы, в которых похоронены не местные.

В пресс-службе МВД по Чечне отказались прокомментировать информацию о пропаже людей, заявив, что она не соответствует действительности.

Правозащитные организации неоднократно заявляли о внесудебных казнях в Чечне. Так, «Новая газета» в 2021 году публиковала рассказ бывшего спецназовца из Чечни, который был свидетелем внесудебных казней «пособников террористов». В 2017 году сообщалось о преследованиях в Чечне представителей ЛГБТ-сообщества, которых также пытали и убивали. Власти Чечни обвинения во внесудебных казнях отрицали и угрожали журналистам, писавшим об этом.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь