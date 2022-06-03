Москва и Луганск стали городами-побратимами
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 3 июня самопровозглашенную Луганскую народную республику. Там он вместе с главой Луганска Манолисом Пилавовым подписал декларацию об установлении побратимских связей между городами.
Также было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Москвы и ЛНР.
1 июня было объявлено, что городами-побратимами стали Санкт-Петербург и Мариуполь. Соответствующее соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и Константин Иващенко, которого в апреле назначили мэром оккупированного Мариуполя власти самопровозглашенной ДНР.