Минторг США добавил 70 российских компаний в экспортные санкционные списки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство торговли США расширило в отношении России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Под новые ограничения попали 70 российских организаций, среди которых холдинговая компания «Ак Барс», акционерное общество «Рубин», «Газпром нефть шельф», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ОКБ имени Яковлева, «Воентелеком».

Помимо этого, санкции введены против белорусской компании «Элерон».

По мнению Минторга США, указанные компании причастны «к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политике США».

Читайте также

Война Сотый день

Читайте также

Война Сотый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь