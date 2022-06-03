Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

России удалось достигнуть «определенных результатов» в защите населения Донбасса в результате ста дней войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Операция имеет своей основной главной целью защиту людей в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике. В плане обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты.

Песков заявил, что от «пронацистски настроенных сил ВС Украины и нацистских сил» освобождены многие города, и обеспечена возможность людей «вернуться к мирной жизни». По его словам, эта работа будет продолжаться «до тех пор, пока цели СВО [специальной военной операции] не будут достигнуты».

Объявляя о начале «специальной военной операции» 24 февраля, президент Владимир Путин заявлял, что ее цели — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима», а также «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Ни тогда, ни впоследствии власти РФ не уточняли, что значат эти термины и при каких условиях операция будет считаться успешной.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь