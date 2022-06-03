Бывшую замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о хищении 50 миллионов рублей у министерства

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Мещанский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей бывшую заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич по обвинению в хищении бюджетных средств.

Бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова суд приговорил к 7,5 годам колонии и аналогичному штрафу в 800 тысяч рублей.

Другие фигуранты дела бизнесмен Николай Попов и бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков получили шесть лет и 5,5 лет колонии соответственно.

Марину Лукашевич задержали в июле 2020 года по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации контрактов с Минобрнауки. Сумма ущерба по делу превысила 50 миллионов рублей.

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