Замглавы Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей

Обновлено. В Тверском суде РИА Новости подтвердили, что задержана замминистра науки Марина Лукашевич, следствие просит арестовать ее.

Полиция задержала двоих подозреваемых по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, выделенных из бюджета для Минобрнауки. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным источников «Интерфакса» и ТАССа, одна из задержанных — замминистра науки Марина Лукашевич.

«В 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров <…> на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме», — приводятся в сообщении МВД слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Заказчику предоставили результаты, «заведомо несоответствующие условиям договоров». Работу принял «сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность» в Минобрнауки, уточнили в полиции.

В министерстве «Интерфаксу» сообщили, что оказывают «все необходимое содействие» расследованию.