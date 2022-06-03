«Аэрофлот» отказался от полетов на Шри-Ланку из-за ареста самолета

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Компания «Аэрофлот» прекратила продажи билетов и приостановила выполнение коммерческих полетов в столицу Шри-Ланки Коломбо.

Такое решение принято «в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку», говорится в сообщении «Аэрофлота».

2 июня в аэропорту Коломбо был задержан самолет Airbus A330, выполнявший рейс «Аэрофлота» из Москвы. Местный суд по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited запретил самолету покидать Шри-Ланку до 16 июня.

МИД РФ заявил протест послу Шри-Ланки из-за задержания самолета «Аэрофлота», потребовав «урегулировать проблему в сжатые сроки».

В самой компании заявили, что будут выполнять ближайшие рейсы без пассажирской загрузки из Москвы, чтобы вывезти граждан с сорванного и последующих рейсов.

После вторжения России в Украину лизинговые компании в рамках санкций обязали расторгнуть контракты с российскими авиаперевозчиками и вернуть самолеты. Россия отказалась выполнять эти требования. В странах, поддержавших санкции, самолетам российских авиакомпаний, находящимся в лизинге, грозит арест. «Аэрофлот» находится под санкциями США, компании также запрещены полеты в пределах ЕС.

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