Суд вернул благотворительный фонд «Гуманитарное действие» в реестр «иноагентов»
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Кассационный суд отменил решение об исключении благотворительного фонда «Гуманитарное действие» из реестра НКО-«иностранных агентов», сообщает «Интерфакс».
Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие» работает с наркопотребителями и людьми с ВИЧ. Организацию объявили иностранным агентом в декабре 2020 года. Российские власти решили, что «Гуманитарное действие» занимается «политической деятельностью» и получает иностранное финансирование. Организация пыталась оспорить это решение в Октябрьском районном суде Петербурга, но суд встал на сторону Минюста РФ.
В феврале 2022 года Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского суда и обязал Минюст исключить фонд из реестра НКО-«иноагентов». Тогда в фонде отмечали, что это «первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования».