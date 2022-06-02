Суд вернул благотворительный фонд «Гуманитарное действие» в реестр «иноагентов»

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Кассационный суд отменил решение об исключении благотворительного фонда « » из реестра НКО-«иностранных агентов», сообщает «Интерфакс».

Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие» работает с наркопотребителями и людьми с ВИЧ. Организацию объявили иностранным агентом в декабре 2020 года. Российские власти решили, что «Гуманитарное действие» занимается «политической деятельностью» и получает иностранное финансирование. Организация пыталась оспорить это решение в Октябрьском районном суде Петербурга, но суд встал на сторону Минюста РФ.

В феврале 2022 года Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского суда и обязал Минюст исключить фонд из реестра НКО-«иноагентов». Тогда в фонде отмечали, что это «первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования».

О деятельности фонда

Познакомьтесь с «иноагентом», помогающим тысячам наркопотребителей Вот истории трех сотрудников фонда «Гуманитарное действие», которые сами побороли зависимость

О деятельности фонда

Познакомьтесь с «иноагентом», помогающим тысячам наркопотребителей Вот истории трех сотрудников фонда «Гуманитарное действие», которые сами побороли зависимость

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