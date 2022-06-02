Росгвардия наградила бойца из Чечни, погибшего в бою с «иностранными наемниками» в Украине (среди них был сын британского парламентария)

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Росгвардия объявила о награждении орденом Мужества посмертно бойца из Чечни Адама Бисултанова, погибшего 26 мая в Украине в бою с «иностранными наемниками».

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе боя сержант Бисултанов выполнял задачи по прикрытию личного состава, но его бронетранспортер был подбит, из-за чего военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — говорится в пресс-релизе Росгвардии.

Адам Бисуланов, родившийся в селе Гвардейское Надтеречного района Чечни, служил в Росгвардии с 2012 года. В войне в Украине он участвовал с начала российского вторжения в должности командира отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

29 мая Следственный комитет РФ объявил, что ведет расследование в отношении Бена Гранта, сына депутата британского парламента Хелен Грант, в рамках дела о наемничестве. «По имеющимся данным, он руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине», — сообщалось в телеграм-канале СК.

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