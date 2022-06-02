Парламент Молдовы принял закон, запрещающий трансляцию российских информационных программ
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Парламент Молдовы принял закон «Об информационной безопасности», который фактически запретит трансляцию в стране новостей и программ на политическую и военную тематику, произведенных в России.
Закон позволяет ретранслировать подобные программы, если они были произведены в Евросоюзе, США, Канаде или странах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, пишет NewsMaker. Россия подписала эту конвенцию в 2006 году, но не ратифицировала.
Российские фильмы и развлекательные передачи без «милитаристского» содержания смогут быть показаны на молдавском телевидении.
Как пишет «Интерфакс», подобный запрет уже вводился на законодательном уровне в 2017 году, но в 2020-м был отменен. После вторжения России в Украину он был введен снова в рамках режима ЧП.
После вторжения России в Украину власти Молдовы подали заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза (так же поступили власти Украины и Грузии). Кроме того, парламент Молдавии также запретил георгиевскую ленточку и символы Z и V, ассоциирующиеся с поддержкой войны.
В мае бывший президент Молдовы Игорь Додон, считающийся пророссийским политиком, был отправлен под домашний арест по обвинению в госизмене и коррупции.