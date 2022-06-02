Глава Минобрнауки: в рамках отказа от Болонской системы студентам ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру
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В рамках отказа от Болонской системы высшего образования в России останутся бакалавриат и магистратура, но для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру. Об этом «Коммерсанту» заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Нужно поправить очевидные огрехи. Например, когда человек без профильного образования поступает в совершенно другую магистратуру. Здесь надо навести больше порядка. Я не говорю, что нужно прямые траектории устанавливать, что на юриспруденцию сможет поступить только юрист. Наверное, экономисты могут и в маркетинг пойти, но довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдет на энергомашиностроение.
По его словам, поступление в непрофильную магистратуру снижает качество образования, поэтому «лучше изначально закрепить, чтобы таких вывертов не было». Фальков допустил, что в России законодательно закрепят, по каким направлениям можно поступать в любую магистратуру, а по каким — только на схожую область.
«Это надо обсуждать, но, скорее всего, да. Ясно, что эти направления должны быть сочетаемыми либо профильно близкими», — добавил министр.
Фальков также заявил, что бакалавриат и магистратура «должны органично сочетаться с нашей исторической формой — специалитетом».
Будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры. Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Он предусматривает, в частности, двухуровневую систему образования — четырехлетний бакалавриат и двухлетнюю магистратуру. Вместе с тем в России продолжается обучение по программе специалитета, которую переняли у СССР и которая предполагает обучение в течение пяти-шести лет.
О том, что Россия собирается отказаться от Болонской системы высшего образования, Валерий Фельков заявил в конце мая. По его словам, будущее России «за нашей собственной уникальной системой образования».