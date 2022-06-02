Анастасия Удальцова станет депутатом Госдумы. Ей передадут мандат Валерия Рашкина

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КПРФ решила передать Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы, освободившийся после досрочного лишения полномочий Валерия Рашкина. Об этом «Интерфаксу» рассказал лидер партии Геннадий Зюганов.

Члены президиума центрального комитета КПРФ поддержали решение передать мандат Удальцовой единогласно, отметил Зюганов. Он назвал Удальцову опытным политиком, представляющим лево-патриотическое движение.

Анастасия Удальцова — супруга координатора «Левого фронта» и фигуранта Сергея Удальцова. Она участвовала в выборах в сентябре 2021 года как кандидат от КПРФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу Москвы № 201 и проиграла, когда к результатам по округу добавили итоги электронного голосования.

Валерий Рашкин лишился депутатского мандата 25 мая, после того как в силу вступил приговор по его .

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