Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Валерия Рашкина

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Госдума проголосовала за прекращение полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который был приговорен к трем годам условно по в незаконной охоте на лося.

Постановление было подготовлено на основании вступления в законную силу приговора Рашкину. Прекращать в этих ситуациях полномочия депутатов Госдумы и членов Совета Федерации требует федеральный закон.

Московское отделение КПРФ, лидером которого является Рашкин, опубликовало заявление под названием «Товарищ Рашкин — настоящий лидер и непримиримый боец!» Активисты назвали лишение Рашкина мандата «вызовом воле избирателей» и заявили, что «здравые силы российского общества» должны «восстать против подобного произвола».

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