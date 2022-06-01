Владелец «Фридом Финанс» уходит из России. Активы будут проданы бизнесмену Тимуру Турлову
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Американский Freedom Holding Corp, в который, в числе прочего, входит банк «Фридом финанс», объявил об уходе с российского рынка из-за вторжения в Украину.
Российские активы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, будут выведены из холдинга. На первом этапе они будут проданы основателю холдинга Тимуру Турлову — гражданину России и островов Сент-Китс и Невис, который в апреле подал ходатайство о получении гражданства Казахстана.
«Я выкуплю российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, и он будет продан команде нашего топ-менеджмента. Но эта сделка еще не на столе», — заявил Турлов в интервью Reuters, которое цитирует «Коммерсант».
По состоянию на начало февраля 2022 года «Фридом финанс» занимал 9 место в списке крупнейших операторов Московской биржи с оборотом 255 миллиардов рублей и 137,5 тысячи клиентов.
После российского вторжения в Украину о приостановке работы в РФ или полном уходе из страны объявили, по подсчетам Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний. Так, 1 июня сервис графического дизайна Canva объявил, что блокирует доступ пользователей из России к своим ресурсам. Уход Canva из РФ, сообщает «Коммерсант», затронет 1,4 миллиона пользователей.