Владелец «Фридом Финанс» уходит из России. Активы будут проданы бизнесмену Тимуру Турлову

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Американский Freedom Holding Corp, в который, в числе прочего, входит банк «Фридом финанс», объявил об уходе с российского рынка из-за вторжения в Украину.

Российские активы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, будут выведены из холдинга. На первом этапе они будут проданы основателю холдинга Тимуру Турлову — гражданину России и островов Сент-Китс и Невис, который в апреле подал ходатайство о получении гражданства Казахстана.

«Я выкуплю российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, и он будет продан команде нашего топ-менеджмента. Но эта сделка еще не на столе», — заявил Турлов в интервью Reuters, которое цитирует «Коммерсант».

По состоянию на начало февраля 2022 года «Фридом финанс» занимал 9 место в списке крупнейших операторов Московской биржи с оборотом 255 миллиардов рублей и 137,5 тысячи клиентов.

После российского вторжения в Украину о приостановке работы в РФ или полном уходе из страны объявили, по подсчетам Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний. Так, 1 июня сервис графического дизайна Canva объявил, что блокирует доступ пользователей из России к своим ресурсам. Уход Canva из РФ, сообщает «Коммерсант», затронет 1,4 миллиона пользователей.

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