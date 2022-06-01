«Вашему русскому миру, миру страха не бывать». Один из создателей «Настоящей России» Михаил Барышников в обращении к Путину высказался о блокировке сайта проекта

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Один из учредителей проекта , танцовщик Михаил Барышников выступил с обращением к Владимиру Путину, в котором высказался о блокировке сайта проекта. Обращение опубликовано на заблокированном ресурсе.

Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.

Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.

Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов.

По данным правозащитного проекта «Роскомсвобода», сайт «Настоящей России» в России был заблокирован 24 мая по решению Генпрокуратуры РФ.

О чем еще говорил Барышников после начала войны

«Неправильно возлагать тяжесть политических решений на артистов и спортсменов» Михаил Барышников призвал не наказывать россиян из-за войны в Украине

О чем еще говорил Барышников после начала войны

«Неправильно возлагать тяжесть политических решений на артистов и спортсменов» Михаил Барышников призвал не наказывать россиян из-за войны в Украине

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