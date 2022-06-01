Сибирская прокуратура провела конкурс детских рисунков «Нет войне». В России наказывают за эти слова

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Управление Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу РФ провело конкурс детского рисунка и очерка на темы «Нет войне» и «Никто не забыт, ничто не забыто» соответственно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Конкурс был приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

«Международный день защиты детей — это призыв ко всем людям нашей огромной планеты Земля: дети имеют право на счастливое и мирное детство и обеспечить его — обязанность взрослого населения нашей планеты», — говорится на сайте прокуратуры.

Ведомство не стало определять победителей конкурса, заявив, что «[мы] очарованы очень многими работами». Участники конкурса получили «небольшие подарки с символикой 300-летия образования российской прокуратуры».

В начале марта, через неделю после вторжения России в Украину, российские власти ввели наказание за «фейки» про российскую армию и ее «дискредитацию» и стали массово штрафовать жителей РФ, выступающих против войны.

Россиян, в частности, стали штрафовать за лозунги «Нет войне», «*** *****», «Нам нужен мир» и за слова о том, что Россия напала на Украину.

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