Российским операторам по вывозу отходов из-за санкций придется заменить четверть мусоровозов

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В течение пяти лет операторы по вывозу отходов должны будут полностью заменить мусоровозы из западных стран из-за санкций. Об этом РБК заявил Денис Буцаев — глава «Российского экологического оператора» (РЭО), который курирует проведение мусорной реформы.

По данным РЭО, в России работает в общей сложности 15,5 тысячи мусоровозов. Из них около 3,8 тысячи, или 25%, приходится на европейских и японских производителей. Самая большая доля европейской техники — в Москве (54%), Московской (53%) и Смоленской (39%) областях.

До введения санкций российские операторы по вывозу отходов собирались продолжать закупки новых машин в Швеции, Германии, Италии и Японии. Теперь они будут менять их на российские, белорусские и китайские. При плановом обновлении автопарков в 2022–2026 покупка машин обойдется в 45 миллиардов рублей, из них более 36 миллиардов пойдут на замену европейских и японских мусоровозов, уточнили в РЭО.

Общее количество мусоровозов вырастет примерно на 20%, так как у российских, белорусских и китайских производителей пока нет таких большегрузных автомобилей, как у европейских, рассказали РБК в компании «РГ-Техно» , которая специализируется на продаже мусоровозов.

После отказа от европейских и японских машин расходы операторов (в частности, на обслуживание техники) могут вырасти. Но они не смогут переложить их на клиентов, так как тарифы на утилизацию мусора регулирует Федеральная антимонопольная служба, их нельзя повышать более чем на 4–5% в год.

После вторжения России в Украину многие западные и японские автопроизводители — например, Volkswagen Group, General Motors, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz — объявили о приостановке работы на российском рынке.

Из-за этого ряд автосборочных производств в России остановил работу. «КамАЗ» перевел сотрудников на неполную рабочую неделю, а на калининградском заводе «Автотор» персоналу стали раздавать земельные участки «в целях дополнительной социальной поддержки».

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