Владелец Opel и Peugeot приостановил выпуск автомобилей на заводе в Калуге

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Корпорация объявила, что приостановит производство на своем заводе в Калуге. Об этом этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте автоконцерна.

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, компания Stellantis приостановила производство на заводе в Калуге, чтобы полностью соблюсти все санкции и защитить своих сотрудников. Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, способные восстановить мир», — сказано в заявлении компании.

Stellantis владеет 70% завода «ПСМА Рус» в Калуге, еще 30% принадлежат Mitsubishi. Завод выпускает легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие автомобили Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Компания Mitsubishi собирает на предприятии внедорожники Outlander и Pajero Sport.

В марте продажи новых легковых автомобилей в России, по оценке Ассоциации европейского бизнеса, упали на 62,9%. Стоимость новых автомобилей, по данным «Автостата» и автоконцернов, за март в среднем выросла на 40%.

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