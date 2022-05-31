Ведущего инженера-конструктора украинского авиаконцерна «Антонов» заподозрили в оправдании агрессии России
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Прокуратура Киевской области предъявила обвинения ведущему инженеру-конструктору авиаконцерна «Антонов» в оправдании агрессии России — статья 436-2 УК Украины.
По данным следствия, сотрудник «Антонова» в марте-апреле 2022 года распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдания ее вооруженной агрессии против Украины.
В частности, говорится в сообщении областной прокуратуры, он публиковал карту Украины, на которой часть территорий была отмечена как принадлежащая другим странам, а также пропагандировал и поддерживал такие лозунги, как «Не существует такой страны как Украина. Есть окраина России», «Zа наших», «Сила V правде».
Имя подозреваемого не раскрывается, сообщается лишь, что он живет в городе Ирпень. Мера пресечения ведущему инженеру-конструктору авиаконцерна «Антонов» пока не избрана.