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«Целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению». Патрушев заявил, что Польша начала «захват украинских территорий»

Источник: Интерфакс

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что власти Польши нацелились на захват территорий на западе Украины.

«Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли… Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — цитирует «Интерфакс» выступление Патрушева в Казани на совещании по нацбезопасности в Приволжье.

В качестве подтверждения своих слов он привел визит президента Польши в Киев и «его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать».

«Уже целый ряд государств ведет активную работу по ее (Украины) расчленению», — сказал Патрушев.

Никаких других стран, кроме Польши, он не назвал. Патрушев также не пояснил, участвует ли Россия в «расчленении» Украины — хотя после начала войны 24 февраля она оккупировала Херсонскую область, пытается установить там пророссийскую власть, захватила Мариуполь и продолжает наступление на украинские позиции в Донбассе.

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