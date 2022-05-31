Пушилин объявил о создании торгового флота ДНР — из национализированных судов в порту Мариуполя
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Самопровозглашенная ДНР национализирует несколько иностранных судов, стоящих в порту Мариуполя — таким образом, у республики появится собственный торговый флот. Об этом журналистам во вторник заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часть судов перейдет в юрисдикцию ДНР. Об этом приняты уже соответствующие решения. Эти суда будут переименованы. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — сказал он.
Как ранее сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, в начала российской «спецоперации» в порту Мариуполя оставались шесть иностранных судов — «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Представитель Минобороны РФ заявлял, что страны, в которых зарегистрированы компании-судовладельцы, не приняли мер по выводу этих судов из порта.
По мнению Пушилина, полноценная работа порта Мариуполя будет восстановлена до конца июня. Порт станет важным транспортным хабом для доставки строительных материалов и техники для восстановления городов республики, отметил глава ДНР.