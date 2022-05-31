Минобороны РФ: на «Азовстали» найден «заминированный» фургон с 152 телами погибших

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В подземных сооружениях завода «Азовсталь» в Мариуполе, где два месяца укрывались украинские военные, обнаружен изотермический фургон с телами 152 погибших. Об этом было объявлено на брифинге Минобороны РФ утром 31 мая.

В ведомстве утверждают, что в фургоне с неработавшей системой охлаждения «складированы тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ». При обследовании саперы нашли под телами погибших четыре мины.

«По результатам допросов пленных боевиков „Азова“ установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую „репутацию“ киевского режима и лично Зеленского», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Российская сторона намерена в ближайшее время передать тела погибших военных властям Украины.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Завод «Азовсталь» два месяца оставался последним местом сопротивления украинских военных в оккупированном Мариуполе. С 16 мая военные, державшие оборону на заводе, начали сдаваться в плен. 20 мая Минобороны РФ объявило, что территория «Азовстали» и всего Мариуполя взята под полный контроль российских военных. Сообщалось, что в плен сдались более двух тысяч военных.

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