Росстат объявил, что еще в четырех городах России население превысило отметку в 1 миллион человек

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В Краснодаре, Красноярске, Перми и Воронеже проживают более 1 миллиона человек. Об этом, сообщает ТАСС, объявил Росстат со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения 2021 года.

Таким образом, заявили в статистическом ведомстве, в России 16 городов, постоянное население которых превышает 1 миллион человек.

По данным предыдущей Всероссийской переписи, проводившейся в 2010 году, в России было 12 городов-миллионеров: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Волгоград.

Данные о том, что население ряда российских городов превысило отметку в 1 миллион человек, появлялись и ранее. Однако основными считаются данные именно Всероссийских переписей населения.

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