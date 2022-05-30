Президент Южной Осетии отложил референдум об объединении с Россией. Он был назначен на 17 июля
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа, который предусматривал проведение референдума об объединении с Россией 17 июля 2022 года.
Как сообщается на сайте президента Южной Осетии, Гаглоев приостановил указ, «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ» и «всецело поддерживая инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции» с Россией.
Референдум об объединении Южной Осетии с Россией назначил предыдущий президент республики Анатолий Бибилов. Он подписал соответствующий указ 13 мая — уже после того, как проиграл президентские выборы Гаглоеву.
В Кремле в конце мая заявили, что не участвуют в организации референдума, и предложили «подумать над формулировками» вопроса для него.
Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии, равно как и результаты выборов ее президента.