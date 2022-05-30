Президент Южной Осетии отложил референдум об объединении с Россией. Он был назначен на 17 июля

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа, который предусматривал проведение референдума об объединении с Россией 17 июля 2022 года.

Как сообщается на сайте президента Южной Осетии, Гаглоев приостановил указ, «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ» и «всецело поддерживая инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции» с Россией.

Референдум об объединении Южной Осетии с Россией назначил предыдущий президент республики Анатолий Бибилов. Он подписал соответствующий указ 13 мая — уже после того, как проиграл президентские выборы Гаглоеву.

В Кремле в конце мая заявили, что не участвуют в организации референдума, и предложили «подумать над формулировками» вопроса для него.

Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии, равно как и результаты выборов ее президента.

Читайте также

«Если бы Саакашвили был президентом, тут устроили бы второй Мариуполь» Почти три месяца в Тбилиси — массовые акции против войны. Но власти Грузии продолжают лавировать между Россией и Украиной. Вот к чему это привело

Читайте также

«Если бы Саакашвили был президентом, тут устроили бы второй Мариуполь» Почти три месяца в Тбилиси — массовые акции против войны. Но власти Грузии продолжают лавировать между Россией и Украиной. Вот к чему это привело

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь