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Представители самопровозглашенной ДНР сообщили о 6 погибших и 14 раненых в результате обстрела Донецка с украинской стороны

Источник: РИА Новости

Представители штаба территориальной обороны самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские войска утром 30 мая обстреляли Донецк, сообщает РИА Новости. В результате обстрелов, по данным штаба, погибли шесть человек, 14 получили ранения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, сообщил, что обстрелу, в числе прочего, подверглись две школы. «В школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший», — цитирует российское агентство заявление мэра.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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