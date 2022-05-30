Представители самопровозглашенной ДНР сообщили о 6 погибших и 14 раненых в результате обстрела Донецка с украинской стороны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Представители штаба территориальной обороны самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские войска утром 30 мая обстреляли Донецк, сообщает РИА Новости. В результате обстрелов, по данным штаба, погибли шесть человек, 14 получили ранения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, сообщил, что обстрелу, в числе прочего, подверглись две школы. «В школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший», — цитирует российское агентство заявление мэра.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Все события сегодняшнего дня

Война Девяносто шестой день

Все события сегодняшнего дня

Война Девяносто шестой день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь