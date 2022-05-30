Посольство Дании в России перестало принимать документы на визы и виды на жительство

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Дания приостановила «прием заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство». Соответствующая информация размещена на сайте посольства. Исключение сделано лишь для официальных визитов.

«В период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран», говорится в сообщении.

С чем связана приостановка приема документов на визы и ВНЖ, на сайте посольства Дании не уточняется.

После вторжения России в Украину некоторые страны, например, Литва, Эстония и Чехия прекратили выдачу виз россиянам, кроме особых случаев.

Получить туристические визы во многие другие страны было невозможно еще до начала войны — из-за пандемии. Введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно снимаются. Так, с 1 марта Италия начала выдавать туристические визы россиянам, однако в конце мая прием документов был приостановлен из-за того, что уполномоченный банк «Интеза» не принимал оплату консульского сбора. 30 мая визовый центр Италии в Москве объявил, что «Интеза» возобновила прием оплаты консульского сбора.

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