Петр Порошенко с третьей попытки смог выехать из Украины. После открытого письма Владимиру Зеленскому

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Бывший президент Украины Петр Порошенко 30 мая выехал из Украины в Польшу. До этого он 28 мая дважды пытался пересечь государственную границу, но его не выпускали из страны.

Порошенко 30 мая опубликовал в фейсбуке открытое письмо действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бывший президент Украины, в частности, указал, что едет по официальному приглашению в Роттердам на конгресс и саммит Европейской народной партии.

Поездка, по словам Порошенко, преследует следующие цели: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против России и добиться новых санкций, а также заручиться финансовой помощью, в том числе для восстановления страны после войны. Бывший президент Украины подчеркнул, что во время войны крайне важно проявить мудрость и внутреннее единство.

Вскоре после публикации обращения, отмечают украинские СМИ, в том числе «Громадське» и «Украинская правда», Порошенко прошел границу.

Первые две попытки покинуть Украину Порошенко предпринимал, чтобы попасть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО. У него было разрешение на выезд, но украинские пограничники сначала не смогли считать QR-код, а затем заявили, что у бывшего президента Украины не хватает нужных документов.

Правоохранительные органы Украины обвиняют Порошенко в государственной измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма в рамках дела о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. Порошенко избрана мера пресечения в виде «личного обязательства», предусматривающая, что он должен сдать загранпаспорт.

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