Минобороны Великобритании: у России огромные потери среди офицерского состава, это ведет к снижению эффективности и боевого духа

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Российские войска понесли «огромные потери» среди офицеров младшего и среднего звена в ходе войны против Украины, говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании.

По мнению британской военной разведки, среди причин этого — тот факт, что командиры батальонов и бригад из-за высокой личной ответственности за результат отправляются на передовую, а младшие офицеры, в свою очередь, вынуждены лично руководить тактическими действиями на низшем уровне из-за нехватки хорошо обученных и наделенных полномочиями военнослужащих сержантского состава, которые выполняют эту роль в западных войсках.

Из-за нехватки офицеров, как считают авторы сводки, снизится эффективность новых батальонно-тактических групп, которые собирают из военнослужащих разгромленных в ходе боев подразделений.

В отчете также упоминаются «многочисленные вызывающие доверие сообщения» о локальных мятежах среди российских военных. Как утверждают британские военные, в этих условиях нехватка офицеров будет способствовать дальнейшему ухудшению дисциплины и боевого духа.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, относитесь к ней с осторожностью.

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