Телеграм-канал «Можем объяснить»: среди отправившихся воевать в Украину «добровольцев» из Чечни есть осужденные, у которых не истек срок наказания

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На войну в Украину в составе добровольцев из Чечни были отправлены осужденные, у которых еще не истек срок наказания. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».

Журналисты сопоставили список добровольцев, ранее опубликованный украинской разведкой, и решения на сайтах российских судов, и описали несколько таких случаев. Один из них — неоднократно судимый Бекхан Тайсумов, который до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество.

Другой упомянутый в статье заключенный Тамерлан Магамерзуев был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, однако вместо этого, как утверждает «Можем объяснить», уехал в Украину, пропустив также заседания суда по другому делу. Издание отмечает, что до исполнения наказания он не имел права пересекать границы РФ.

Всего, по подсчетам «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечню в Украину добровольцев по меньшей мере 101 человек «с уголовным прошлым и настоящим».

В опубликованном украинской разведкой списке «кадыровцев», как утверждается, воевавших в Украине в марте-мае, чуть менее двух с половиной тысяч имен.

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