ТАСС: Следственный комитет завершил расследование дела против отца сестер Хачатурян

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Следственный комитет завершил расследование дела против Михаила Хачатурян, в убийстве которого его дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официально СК об этом к моменту публикации новости не заявил.

По словам собеседника агентства, в рамках расследования «дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях» был также установлен факт «распространения обвиняемым порнографического материала с участием его дочерей».

Ранее адвокат Мари Давтян, защищающая Крестину Хачатурян, говорила об этом в интервью Катерине Гордеевой. По ее словам, Михаил Хачатурян обвинялся «в насильственных действиях сексуального характера, в истязании несовершеннолетних и в распространении порнографии».

Дело сестер Хачатурян

Вопрос стоял так: их жизнь или его жизнь — других вариантов не было Можно ли трактовать дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, как самооборону? Интервью адвоката Мари Давтян

Дело сестер Хачатурян

Вопрос стоял так: их жизнь или его жизнь — других вариантов не было Можно ли трактовать дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, как самооборону? Интервью адвоката Мари Давтян

Читайте также

Декриминализации домашнего насилия — пять лет. За это время все стало только хуже? Пострадавшим теперь сложнее получить помощь? А агрессоров вообще наказывают? Объясняет Диана Барсегян из «Насилию.нет»

Читайте также

Декриминализации домашнего насилия — пять лет. За это время все стало только хуже? Пострадавшим теперь сложнее получить помощь? А агрессоров вообще наказывают? Объясняет Диана Барсегян из «Насилию.нет»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь