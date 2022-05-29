ТАСС: Следственный комитет завершил расследование дела против отца сестер Хачатурян
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Следственный комитет завершил расследование дела против Михаила Хачатурян, в убийстве которого обвиняются его дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Официально СК об этом к моменту публикации новости не заявил.
По словам собеседника агентства, в рамках расследования «дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях» был также установлен факт «распространения обвиняемым порнографического материала с участием его дочерей».
Ранее адвокат Мари Давтян, защищающая Крестину Хачатурян, говорила об этом в интервью Катерине Гордеевой. По ее словам, Михаил Хачатурян обвинялся «в насильственных действиях сексуального характера, в истязании несовершеннолетних и в распространении порнографии».