Патриарх Кирилл: мы с пониманием относимся к необходимости руководства УПЦ действовать «мудро»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в РПЦ «с пониманием» относятся к необходимости руководства Украинской православной церкви «мудро действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа». Заявление предстоятеля РПЦ цитирует «Интерфакс».

«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь», — сказал он.

Кирилл также обвинил в попытках создать между православными людьми России и Украины «не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел».

27 мая Собор УПЦ МП заявил, что «выражает несогласие» с патриарха Кирилла по поводу войны в Украине и что в устав церкви внесут изменения, «свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости» УПЦ. В то же время в церкви заявили, что просто «еще раз подчеркнули» уже существующий статус и не разрывают отношений с РПЦ.

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