«Новые власти» Херсонской области объявили о закрытии границ с областями, контролируемыми Украиной
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Херсонская область в целях безопасности закрывает границу с Николаевской и Днепропетровской областями, контролируемыми украинскими властями. Об этом РИА Новости заявил Кирилл Стремоусов, которого российские СМИ называют «заместителем главы военно-гражданской администрации» Херсонской области Украины.
Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса.
Стремоусов добавил, что сейчас проехать из Херсонской области можно в Крым или в ту часть Запорожской области, которая контролируется российскими войсками.