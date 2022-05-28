Макрон и Шольц попросили Путина освободить защитников «Азовстали» и прекратить блокаду Одессы

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Президент РФ Владимир Путин провел в субботу телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном.

По заявлениям немецкой и французской сторон, западные лидеры вновь призвали Путина немедленно прекратить огонь, вывести войска из Украины и начать прямые переговоры с Владимиром Зеленским.

Макрон и Шольц потребовали освобождения около двух с половиной тысяч защитников «Азовстали», которые попали в плен к российским военным после выхода с завода в Мариуполе.

Также лидеры Германии и Франции настояли на срочном снятии блокады Одессы с тем, чтобы начать экспорт украинских зерновых по Черному морю и предотвратить мировой продовольственный кризис.

Согласно сообщению Кремля о переговорах, Владимир Путин заявил, что российские военные строго соблюдают нормы международного гуманитарного права в Украине. Однако он предупредил о «рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса» из-за «продолжающейся накачки Украины западным оружием».

А на вопрос о глобальной продовольственной безопасности президент РФ «аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций».

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