Крымская епархия УПЦ решила остаться в подчинении патриарха Кирилла

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Симферопольская и Крымская епархия высказалась против решения о полной независимости Украинской православной церкви от Московского патриархата.

«Епархия остается под Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — говорится в заявлении, опубликованном 28 мая на сайте организации.

Накануне в Киеве состоялся Собор УПЦ, по итогам которого было объявлено о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. В постановлении священнослужители осудили войну в Украине и выразили несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российского вторжения.

Делегация Симферопольской и Крымской епархии принимала участие в Соборе по видеосвязи и единогласно проголосовала против постановления. Как отмечается, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь обращал внимание членов Собора на то, что действовавший канонический статус Украинской Православной Церкви, как самоуправляемой части Русской Православной Церкви, является оптимальным.

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