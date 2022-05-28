«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции». Медведев предложил ужесточить контроль за «иноагентами»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил «поставить под жесткий контроль» деятельность «иностранных агентов», в частности ввести более точную классификацию и более строгую ответственность для них. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций.

Медведев напомнил, что в Госдуму уже внесен новый законопроект об «иноагентах», а также ряд законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму. «Тут тоже должна быть моментальная реакция. Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства», — заключил он.

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