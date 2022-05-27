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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным «не увидел надежд для мира».

Об этом Драги заявил в ответ на вопрос журналиста. Его разговор с Путиным 26 мая был посвящен в первую очередь угрозе глобального продовольственного кризиса из-за заблокированных поставок зерна из Украины.

По словам Драги, Путин заявил, что украинские порты заблокированы по вине Киева, якобы заминировавшего подходы к ним. По мнению итальянского премьера, ситуация может быть разрешена путем разминирования вод и предоставления Россией гарантий, что порты не будут атакованы, передает агентство Askanews.

Также Путин, согласно сообщению Кремля, заявил Драги, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

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