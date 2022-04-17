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Премьер-министр Италии Марио Драги в интервью Corriere della Sera заявил, что начинает считать «бесполезными» телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Драги, в ходе последнего разговора 30 марта он спросил Путина, когда тот встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта, на что российский президент ответил, что «время еще не пришло».

Я настаивал: «Договоритесь о прекращении огня». Опять: «Время еще не пришло».

По словам Драги, в конце беседы они договорились созвониться через несколько дней, однако вскоре появились сообщения об убийствах множества мирных жителей российскими военными в Буче.

Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним бесполезно говорить, только терять время. Я всегда защищал [президента Франции Эммануэля] Макрона, и продолжаю говорить, что как нынешний он правильно делает, что . Но мне кажется, что ужасы войны с этими бойнями, с тем, что они совершали с детьми и женщинами, абсолютно не зависят от слов и телефонных звонков.

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