Силуанов заявил, что «спецоперация» требует огромных ресурсов. На поддержку экономики направили уже восемь триллионов рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российская «спецоперация» в Украине требует огромных финансовых ресурсов. Об этом он рассказал на лекции в Финансовом университете, не уточнив размер потраченных и необходимых средств.

«На пенсионное обеспечение, огромные средства — 600 млрд в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам», — цитирует его слова «Интерфакс».

По словам Силуанова, общий объем «бюджетного стимула» — средств, потраченных на поддержку экономики и граждан, — составил уже восемь триллионов рублей.

Как сообщал The Moscow Times со ссылкой на данные Минфина РФ, в феврале 2022 года в федеральном бюджете на статью о национальной обороне было заложено 369 миллиардов рублей, в марте — 450 миллиардов рублей, в апреле — 628 миллиардов рублей.

24 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками проведения «спецоперации» в Украине. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь говорил, что российская армия «сознательно замедляет скорость наступления, чтобы избежать жертв среди мирного населения».

Главные события дня

Война Девяносто третий день

Главные события дня

Война Девяносто третий день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь