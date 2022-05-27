Силуанов заявил, что «спецоперация» требует огромных ресурсов. На поддержку экономики направили уже восемь триллионов рублей
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российская «спецоперация» в Украине требует огромных финансовых ресурсов. Об этом он рассказал на лекции в Финансовом университете, не уточнив размер потраченных и необходимых средств.
«На пенсионное обеспечение, огромные средства — 600 млрд в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам», — цитирует его слова «Интерфакс».
По словам Силуанова, общий объем «бюджетного стимула» — средств, потраченных на поддержку экономики и граждан, — составил уже восемь триллионов рублей.
Как сообщал The Moscow Times со ссылкой на данные Минфина РФ, в феврале 2022 года в федеральном бюджете на статью о национальной обороне было заложено 369 миллиардов рублей, в марте — 450 миллиардов рублей, в апреле — 628 миллиардов рублей.
24 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками проведения «спецоперации» в Украине. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь говорил, что российская армия «сознательно замедляет скорость наступления, чтобы избежать жертв среди мирного населения».